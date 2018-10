10 ott 2018 11:00

L’AMORE OLTRE LA MORTE – UNA SPOSA AMERICANA VESTITA DI BIANCO VIENE FOTOGRAFATA IN LACRIME AL CIMITERO NEL GIORNO IN CUI SI SAREBBERO DOVUTE CELEBRARE LE NOZZE CON L’UOMO DELLA SUA VITA – MA IL FIDANZATO È STATO UCCISO NEL NOVEMBRE DEL 2017 DA UN UBRIACO CHE LO HA TRAVOLTO MENTRE PRESTAVA SERVIZIO COME POMPIERE