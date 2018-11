L’ARTE È UN DELITTO – A PIACENZA IN MOSTRA LE FOTO DELLE CASE DOVE SONO AVVENUTI I CRIMINI PIÙ EFFERATI E FAMOSI DEGLI ULTIMI ANNI: COGNE, GARLASCO, AVETRANA E ALTRI 6 - IL FILO ROSSO (O MEGLIO, NERO) LO TRACCIA LA VILLETTA DI MONTECCHIA DI CROSARA: IL PRIMO E PIÙ CLAMOROSO OMICIDIO PARENTALE – ERA IL 1991 E PIETRO MASO…

Daniele Dell' Orco per “Libero Quotidiano”

la casa di cogne dov'e' morto il piccolo samuele

Assassino, vittima, arma del delitto e scena del crimine sono i caratteri fondamentali di ogni omicidio. Sebbene possano essere simili tra loro, il mix di tutti questi elementi consente ai delitti di mantenere dinamiche e peculiarità uniche e irripetibili.

Nessuna di queste esperienze può essere riprodotta, ma, in quello spasmodico desiderio tutto contemporaneo di proiettare se stessi nelle atmosfere noir che diventano show televisivi, il set è l' unico elemento esperibile in prima persona da chi osserva. Da qui nasce il turismo dell' orrore, fatto di pellegrinaggi sui luoghi dei disastri, di macabre guide turistiche, di selfie sulle scene del crimine. Queste, in buona sostanza, si fanno arte.

pietro maso da costanzo

Dal momento in cui quell' esposizione mediatica a un fatto di cronaca nera, con i programmi di approfondimento, le immagini senza censura, le interviste drammatiche diventa almeno in parte reale, finisce col suscitare un' emozione.

casa garlasco 2

Lo sanno bene i fotografi Paola Dallavalle e Fulvio Guerrieri, che come gli ormai classici "turisti dell' orrore" si sono recati su quei luoghi resi mitici dalle cronache, e con i loro scatti hanno dato vita ad una mostra in esposizione domani e dopodomani a Palazzo Farnese di Piacenza nell' ambito della rassegna "Profondo Giallo".

pietro maso 3

Le abitazioni ritratte sono 9: la villetta di Cogne, quella di Garlasco, di Avetrana, di Novi Ligure, di Brescia, di Limidi di Soliera, di Compignano di Marsciano e di Motta Visconti. A queste si aggiunge la prima, quella di Montecchia di Crosara, importante perché traccia il fil rouge scelto dai due fotografi. È lo scenario di uno dei più clamorosi casi di omicidio a sfondo familiare della cronaca italiana: il 17 aprile 1991 Pietro Maso uccise entrambi i genitori aiutato da tre suoi amici.

casa di avetrana 4

Da quel caso Dallavalle e Guerrieri hanno preso spunto per accomunarlo agli altri episodi successivi di natura più o meno simile: «Sono tutti omicidi di tipo parentale - spiega Paola Dallavalle a Libero -. Tutti ambientati in situazioni sociali piccolo borghesi, in contesti familiari apparentemente normali e insospettabili.

sara scazzi

A questo si aggiunge un elemento fondamentale, ossia l' iniziale tentativo di depistaggio e di scarico di responsabilità da parte dei carnefici». L' installazione era già stata inaugurata nel 2012, non senza polemiche, in una mostra intitolata "Dei delitti e delle pene" curata dalla Fondazione Baldi di Pelago. Alle istantanee di allora se n' è aggiunta una più recente, quella di Motta Visconti relativa al caso del 14 giugno 2014, quando Carlo Lissi uccise la moglie e i due figli piccoli appena prima di andare a vedere con gli amici la partita dell' Italia.

casa di avetrana 3

Le abitazioni sono tutte ritratte in modo quasi identico: niente contrasti di luce, niente cielo, ripresa il più possibile frontale, niente interpretazione. È il famoso "significante vuoto" della psicoanalisi. A riempirlo ci pensano le emozioni che i fatti di cronaca hanno suscitato negli spettatori. «Abbiamo voluto togliere da questi luoghi l' aura di morbosità prodotta dai talk show e dai riflettori delle tv per mostrare la loro normalità, proprio per offrire in chi guarda uno stimolo alla riflessione», conclude Dallavalle.

