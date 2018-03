L’AVVOCATO DI BARBARA GUERRA SCRIVE A DAGOSPIA: “SULLA DIFFAMAZIONE ALLA D’URSO VOGLIO PRECISARE CHE LA CONDANNA E’ INGIUSTA - IL TRIBUNALE NON HA TENUTO CONTO DEL CLIMA PERSECUTORIO E DI ASSOLUTA DENIGRAZIONE AI DANNI DELLA MIA CLIENTE - IMPUGNEREMO LA DECISIONE DI PRIMO GRADO CHE HA RILEVATO LA TENUITA’ DEI FATTI COMMINANDO UNA CONDANNA MINIMA CON PENA SOSPESA”

Spettabile Dagospia,

con riferimento alla notizia diffusa ieri sulla presunta diffamazione subita dalla Sig.ra Barbara D’Urso, la Sig.ra Barbara Guerra, che assisto, intende precisare di ritenere profondamente ingiusta la condanna comminata dal Tribunale di Monza che, tra le altre cose, non ha tenuto in minima considerazione il clima davvero persecutorio e di assoluta e gratuita denigrazione ai danni della mia cliente in cui vanno correttamente inseriti i fatti di causa. La Sig.ra Guerra impugnera pertanto la decisione, certa di poter ribaltare in appello l’esito del giudizio di primo grado che, va comunque sottolineato, ha in ogni caso rilevato la particolare tenuita dei fatti comminando una condanna minima con pena sospesa.

Avv.Nicola Giannantoni