E’ DIVENTATA FAMOSA PER AVER AMMESSO A QUEL VOLPONE DEL MAGGIORDOMO AMBROGIO DI “AVERE VOGLIA DI QUALCOSA DI BUONO” - ECCO CHE FINE HA FATTO LEE SKELTON, LA PROTAGONISTA DEL MITICO SPOT DEI “FERRERO ROCHER” - VIDEO

Da www.corriere.it

LEE SKELTON

«Ambrogio, avverto un leggero languorino» diceva questa signora vestita di giallo, con tanto di guanti, al suo maggiordomo in uno degli spot più celebri degli anni Novanta, quello dei Ferrero Rocher. Ma che fine ha fatto oggi quella signora? Lee Skelton, questo il suo nome, ha davvero sposato un principe, Lorenzo Borghese, padre dei suoi due figli. Poi le seconde nozze, con Guido Venturini, proprietario di una tenuta a Buonconvento, in provincia di Siena. E per amore, Lee si è trasformata in enologa e sommelier.