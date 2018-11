LA VERSIONE DI MUGHINI - "MA COME POSSO ESSERE UN TALE PEZZO DI MER*A?, HA L’ARIA DI CHIEDERSI MASSIMILIANO PARENTE NEL SUO ULTIMO LIBRO “PARENTE DI VASCO” IN CUI TIRA CALCI A SE STESSO CON IMPAREGGIABILE AUTOIRONIA. UNA DELIZIA. AD AVERCENE DI ROMPICOG*IONI COME MASSIMILIANO, ALTRO CHE QUEI PONTEFICI DEL BENE STUCCHEVOLI E PREVEDIBILI. ROBERTO SAVIANO? E’ IL PRIMO NOME CHE MI VIENE IN MENTE"