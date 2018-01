C’E’ DAVVERO SPERANZA PER TUTTI: RENZI CANDIDA IN PARLAMENTO FRANCESCA BARRA! - LA BIONDINA NEL 2014 INTERVISTO’ PER “MATRIX” IL BULLETTO - DI QUEL FACCIA A FACCIA E’ PASSATO ALLA STORIA SOLO L'AFFANNO DI RENZI DAVANTI ALLE GAMBE DELLA GIORNALISTA… - ARCHEO: IL RITRATTONE AL VETRIOLO DEL "FATTO" E LA DAGO-INTERVISTA SOTTO LE LENZUOLA