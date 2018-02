CON L’INCHIOSTRO ROSA! LE SIGNORE DEL TATTOO SBARCANO A ROMA: UNA CONVENTION DI DUE GIORNI PER 150 TATUATRICI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO – IL PROGRAMMA PREVEDE ANCHE UNA MOSTRA, LAVORI ISPIRATI ALLO YOGA, BURLESQUE TATUATO E ACROBAZIE DI FACHIRE (CON TANTO DI PITONE AL SEGUITO)…

Laura Larcan per www.ilmessaggero.it

The Other Side of the Ink

Il tatuaggio è donna. La raffinatezza delle silhouette, l’eleganza dei colori, le nuance acquarellate, la gentilezza del tratto, il design visionario, la ricercatezza dello stile. Sono solo alcune delle qualità “riconosciute” alle più estrose e creative tatuatrici della scena attuale italiana, con qualche guest star d’oltralpe.

Scoprirne il talento è semplice, basta darsi appuntamento sabato 24 e domenica 25 febbraio allo Sheraton Rome Hotel & Conference Center per la nuova edizione della manifestazione “ The Other Side of the Ink”. L’altro lato dell’inchiostro, dunque, si tinge di rosa, visto che le protagoniste assolute saranno le 150 artiste temerarie e poetiche del tattoo che sveleranno dal vivo tecniche, segreti, personalità.

Il carnet della due giorni, inoltre, è fitto: c’è la mostra “Vanitas” di Stefania Gala con le sue tavole realizzate rigorosamente con l’uso della Bic, e l’esposizione di lavori ispirati allo yoga, spiccano gli spettacoli dal vivo tra il burlesque tatuato e le acrobazie di fachire (con tanto di pitone al seguito). Ma le signore del tatuaggio sono indubbiamente le vere star. Marta Make Salerno, cresciuta con gli insegnamenti di suo padre sulla liuteria e la scultura in legno, Irene Gypsi famosa per i ritratti black’n’gray e per lo stile realistico, Jeckie Jex che si divide tra la sua Sardegna e Londra. Dalla Russia con amore arriva Yuliya Volpe col suo estro che affonda le radici nella storia dell’arte, Elva Stefanie che cerca ispirazione per i tatuaggi nei suoi viaggi sempre più esotici, e Irene Vannucci da Pistoia, il cui stile prediletto attinge linfa dall’iperrealismo fotografico. Tatuaggi, donne e intrattenimento, la festa ha inizio.

