VECCHIO CINEMA INTER: E' IN ARRIVO IL SECONDO, TRAGICO INVERNO SPALLETTIANO? - LO SCORSO ANNO IL VIA CON 17 PARTITE SENZA SCONFITTE, POI IL CROLLO, 'LUCIO' TEME IL BIS: "PURTROPPO LA SCONFITTA CON L' ATALANTA CI DICE CHE I NOSTRI BLACKOUT NON SONO SCOMPARSI MA SI SONO SOLO DIRADATI" - INTANTO L'EX AD BIANCONERO MAROTTA CONFESSA: "IO ALL’INTER? È POSSIBILE.DI SICURO RESTERÒ IN ITALIA..."