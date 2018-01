E’ MORTO L'ATTORE SIMON SHELTON BARNES: HA INTERPRETATO IL PUPAZZO TINKY WINKY NEL TELEFILM “TELETUBBIES” - AVEVA COMPIUTO DA POCO 53 ANNI

Da www.ilmessaggero.it

Lutto nella tv per ragazzi: si è spento a pochi giorni dal suo 52esimo compleanno ad Ampthill, nel Bedfordshire, Simon Shelton Barnes, l'attore che ha interpretato Tinky Winky nel telefilm di successo "Teletubbies". Ballerino e coreografo, a un certo punto della sua carriera, si è dedicato a quelli che definiva "i Beatles o i Take That della televisione".

Lascia tre figli e la moglie Emma Robbins, anche lei attrice. Era il mese di dicembre scorso quando, nel giorno di Natale ha pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Sono nel favoloso Wirral e ho trascorso un fantastico pranzo di Natale con Jude e il suo papà straordinario, Ken. Spero stiate tutti bene e in salute". Commoventi i ricordi dei figli. Lydia ha pubblicato un messaggio su Facebook il 21 gennaio. Ha scritto: "Ti amo così tanto papà … sempre, sempre sarà così. L'uomo più bello del mondo, per sempre nel mio cuore". L'altro figlio, Henry, ha aggiunto in un altro post: "Ho perso il mio adorabile papà mercoledì, era l'uomo più gentile che conoscessi e lo amo più di ogni altra cosa!".

