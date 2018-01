11 gen 2018 18:10

PER L’OMICIDIO DI ASHLEY OLSEN, CONFERMATA LA CONDANNA A 30 ANNI PER IL SENEGALESE CHEIK DIAW - LA RAGAZZA AMERICANA VENNE TROVATA STRANGOLATA IL 9 GENNAIO 2016 NELLA SUA CASA DI FIRENZE IN VIA SANTA MONACA - IL PADRE DELLA RAGAZZA: “NON SE L'ERA CERCATA, SONO ORGOGLIOSO DI LEI…”