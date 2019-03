L’ORCO IN CASA – UN AMERICANO DI 27 ANNI ABUSA DELLA FIGLIA DI 3 ANNI E POI SI GIUSTIFICA DICENDO DI AVERLA SCAMBIATA PER LA MOGLIE – A INCASTRARE LA BESTIA È STATA LA PICCOLA CHE HA INIZIATO A DISEGNARE FALLI E OGGETTI CON CHIARI RIFERIMENTI SESSUALI - GLI SCARABOCCHI HANNO ALLARMATO LA MADRE CHE HA MESSO CON LE SPALLE AL MURO IL COMPAGNO CHE…

Alessia Strinati per “www.leggo.it”

henry vincent e april bennett 1

Abusa più volte della figlia di 3 anni e si giustifica dicendo di averla scambiata per sua moglie. Henry Vincent Bennett 27enne di Bluefield, in West Virginia, è stato condannato a 50 anni di carcere dopo aver violentato la sua bambina. Il papà orco ha provato a giustificarsi deicendo di aver creduto nel sonno che in realtà era la moglie, ma la giuria lo ha condannato senza credergli.

henry vincent bennett 1

A far capire cosa era successo è stata la stessa bambina che ha iniziato a fare dei disegni strani, con dei falli e chiari riferimenti sessuali, insoliti per una bimba della sua età. La mamma ha così denunciato i fatti e dopo una serie di indagini il padre ha confessato quello che aveva fatto, apportano però l'assurda giustificazione per il suo comportamento, come riporta anche il Daily Mail.

april bennett

L'uomo ha trovato una scusa per entrambe gli episodi di violenza: nel primo caso ha detto di aver "accidentalmente" posto un sex toy nelle natiche della bimba, nel secondo ha detto invece che sua moglie stava facendo sesso orale su di lui, e poi si è alzata per andare in bagno. La bimba sarebbe entrata proprio in quel momento iniziando a praticare sesso orale al padre prima che lui si accorgesse che in realtà non era la moglie.

