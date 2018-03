TIM: SI DIMETTONO TUTTI I CONSIGLIERI IN QUOTA VIVENDI. NON È L’’OPZIONE NUCLEARE’, MA UNA BOMBETTA PER METTERE I BASTONI TRA LE RUOTE DI ELLIOTT - LE DIMISSIONI PURE DI TRE MEMBRI ''INDIPENDENTI'' HANNO DECORRENZA DAL PROSSIMO 24 APRILE, DATA DELL’ASSEMBLEA, E IL NUOVO CDA SARÀ VOTATO IL 4 MAGGIO: I FRANCESI AVRANNO 10 GIORNI PER VALUTARE IL PESO DEI SOCI VECCHI E NUOVI E CERCARE ALLEANZE - A BERNABÉ LE DELEGHE SU SICUREZZA E SPARKLE