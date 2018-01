S’E’ INCAZZATA MELANIA - LE VOCI SULLA TRESCA DI TRUMP CON LA PORNODIVA STORMY DANIELS HA FATTO CALARE IL GELO SULLA COPPIA - LEI NON HA ACCOMPAGNATO IL MARITO AL FORUM DI DAVOS E PER IL 13ESIMO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO NEANCHE UN TWEET O UN MESSAGGIO PUBBLICO

Anna Guaita per “il Messaggero”

melania first lady della moda

Lunedì cadeva il 13esimo anniversario di nozze di Donald e Melania. Ma né l' uno né l' altra lo hanno ricordato. Nessun tweet, nessun segno che la coppia stesse festeggiando. Anzi, è arrivata la notizia che la first lady non avrebbe accompagnato il marito oggi al World Economic Forum di Davos.

STORMY DANIELS

Che Donald e Melania non siano una coppia particolarmente affezionata si dice dal primo giorno della candidatura. É noto che dormano separati. Tuttavia negli ultimi giorni la tensione è salita. I siti di pettegolezzi sono certi che la colpa sia degli articoli che rivelano la relazione di Trump nel 2007 con una star del cinema porno, Stormy Daniels. Per di più, l'autore del libro-scandalo Fire and Fury, Michael Wolff, ha sostenuto che Trump ha tuttora una relazione adulterina. Ecco il silenzio sull'anniversario.

DONALD TRUMP E STORMY DANIELS

Quel che è peggio è la commemorazione che Melania ha fatto del primo anno alla Casa Bianca: ha ricordato quel giorno mettendo in rete una foto di sé sottobraccio a un bel Marine in alta uniforme. Il sindaco Bill de Blasio, intanto, ha cancellato la sua partecipazione all' incontro alla Casa Bianca, e come lui i sindaci di altre decine di grandi città americane.

melania e donald

«Non parteciperò in seguito al nuovo attacco razzista del Dipartimento di Giustizia sulle nostre comunità di immigrati» ha affermato. Sono stati però un centinaio i sindaci che invece hanno partecipato. Durante l' incontro, tra le altre cose, Trump ha detto di non vedere l' ora di essere interrogato «sotto giuramento» dal procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller.