C’È UNA SOLUZIONE (ECONOMICA) A TUTTO! I MIGLIORI TRUCCHI RIPARARE, RIADATTARE E IMPROVVISARE A COSTO ZERO: DALLA JACUZZI-MOBILE AL PRATICO CARRELLO DA BBQ, L’INGEGNO UMANO NON SI FERMA DI FRONTE A NULLA, SPECIALMENTE SE SI TRATTA DI RISPARMIARE

DA "www.dailymail.co.uk"

Quando si vogliono fare dei miglioramenti alla casa, molti si preoccupano di superare il budget consentito, ma queste ingegnose soluzioni sono praticamente gratis.

Alcuene persone hanno condiviso i loro trucchi più efficaci per risparmiare: una famiglia parsimoniosa ha trasformatoun carrello della spesa in un barbecue, un altro gruppo di persone invece è riuscito a trasformare il retro di un pick-up in una vasca idromassaggio.

scuolabus riadattato

scolapasta economico la scrivania e un optional il manubrio usato al volante bbq sul carrello auto del falegname zaino ecosostenibile asciuga stivali ce spazio per due frullare a biliardino la ciotola e un optional jacuzzi improvvisata computer da soffitto forno da bbq stare comodi in spiaggia sensore acustico nutrire i cuccioli