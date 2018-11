L’ULTIMO VOLO DELL’ANGELO - MANI SUL CUORE, TESTA BASSA E OCCHI PIENI DI LACRIME: ADRIANA LIMA HA SALUTATO COSÌ LA PASSERELLA DI 'VICTORIA’S SECRET', LA SFILATA DI LINGERIE PIÙ FAMOSA AL MONDO - PER 19 ANNI È STATA UNO DEGLI “ANGELI” E HA INCANTATO TUTTI CON LE SUE MISE SUPER SEXY… (VIDEO)

Le mani sul cuore, la testa bassa e gli occhi pieni di lacrime. Adriana Lima ha salutato così la passerella di Victoria’s Secret Show, la sfilata di lingerie più famosa al mondo. Per 19 anni è stata uno degli “angeli” e ha incantato tutti con le sue mise super sexy ora, a 37 anni, dice il suo addio alla casa di moda statunitense.

Accompagnata dagli applausi scroscianti, durante l’ultimo show a New York Adriana si è commossa e, come sempre, ha mandato dolcemente con un soffio un bacio di ringraziamento al pubblico in delirio.

Modella tra le più apprezzate e pagate al mondo, brasiliana dagli occhi azzurri, mamma di due figli, Adriana Lima già in passato era stata sul punto di lasciare Victoria’s Secret ma poi ci aveva sempre ripensato.

Ora il suo addio sembra essere definitivo: “Cara Victoria, grazie per avermi mostrato il mondo, per aver condiviso i tuoi segreti e, soprattutto, per avermi dato le ali e per avermi insegnato a volare. E grazie a tutti i migliori fan del mondo, Adriana”. Così ha scritto su Instagram pubblicando un video-ricordo che la immortala in tutti i suoi look più belli in questi anni da angelo di Victoria’s Secret.

E mentre gli stilisti le sistemavano il prezioso corpino gioiello, la modella ha commentato: “Credevo che negli anni mi sarei rilassata di più, invece no, mi innervosisco ancora, proprio come al primo evento di Victoria’s Secret”.

Accanto a lei, la nuova generazione di super top: da Bella e Gigi Hadid a Kendall Jenner e Winnie Harlow. Come sempre, la mora brasiliana dagli occhi celesti ha incantato tutti con la sua falcata elegante, le sue curve piene di pizzi e, ovviamente, le immancabili ali di piume. Il suo ultimo show sarà trasmesso in tv il prossimo 2 dicembre.

