RUGHE RUBATE ALL’AGRICOLTURA - BRIGITTE MACRON SCIMMIOTTA MICHELLE OBAMA E VUOLE PIANTARE UN ORTO NEI GIARDINI DELL'ELISEO: AMANTE DI LEGUMI E INSALATE, LA FIRST LADY DESIDERA CHE I CUOCHI DEL PALAZZO PRESIDENZIALE POSSANO RIFORNIRSI DIRETTAMENTE NELL'ORTO DI PALAZZO

Da “Libero Quotidiano”

MACRON BRIGITTE

Le idee stravaganti, a differenza di quelle buone, hanno sempre ampio seguito. Ne fa fede la vicenda della première dame di Francia, Brigitte Trogneux in Macron, la quale per imitare l'ex first lady americana Michelle Obama vuole piantare un orto nei giardini dell'Eliseo. Lo ha rivelato "Le Figaro", in un articolo dedicato a come la consorte del presidente sta rimodellando il settecentesco palazzo presidenziale. Amante di legumi e insalate, Brigitte desidera che i cuochi dell' Eliseo possano servirsi direttamente nell' orto di palazzo.

michelle obama coltiva orto biologico