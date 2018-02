nastya rybka

(askanews) – In Thailandia la polizia ha arrestato 10 russi che conducevano illegalmente corsi di formazione sessuale, in uno degli hotel di Pattaya: tra loro c’era anche la femme fatale Nastya Rybka (da cui il termine Rybkagate) che in passato ha raccontato in un libro (pur senza specificare i nomi) non solo scandali sessuali, ma anche come l’oligarca Oleg Deripaska avrebbe fatto da messaggero tra il capo della campagna elettorale del presidente americano Donald Trump, Paul Manafort, e il vice primo ministro russo Sergei Prikhodko.

Quando la polizia ha fatto irruzione nell’hotel alle 23.00 locali, ha trovato 43 turisti russi, uomini e donne, c’è stato un bel trambusto. Il costo del corso era di circa 625 dollari. I poliziotti hanno interrogato i partecipanti, trattenendo solo i 10 organizzatori. L’agenzia TASS ha riferito che uno degli organizzatori dei “seminari del sesso” arrestati è il guru e blogger Alexander Kirillov, meglio noto con lo pseudonimo di Alex Leslie, e la sua amante Anastasia Vashakevich, nota in Russia come Nastya Rybka.

L’informazione è stata confermata da RIA Novosti dal capo del dipartimento consolare dell’ambasciata russa, Vladimir Sosnov. “La polizia ha confermato che tra i detenuti ci sono Alexander Kirillov, noto come Alex Leslie, e Anastasia Vashakevich, che è conosciuta in Russia come Nastya Rybka”, ha detto il diplomatico. Ha aggiunto che “secondo la polizia, tutti i detenuti sono in attesa di processo ed espulsione dalla Thailandia”.

