RUSSIA, UNA BOMBA ARTIGIANALE ESPLODE IN UN CENTRO COMMERCIALE A SAN PIETROBURGO – 4 FERITI RICOVERATI IN OSPEDALE - LA DEFLAGRAZIONE È PARTITA DA UN ARMADIETTO DEL SUPERMERCATO AFFOLLATO – ATTENTATO TERRORISTICO?

E' di almeno 4 feriti ricoverati in ospedale il primo bilancio provvisorio di un'esplosione avvenuta in un centro commerciale a San Pietroburgo in Russia. La deflagrazione e' partita da un armadietto del supermercato affollato. Lo riferisce il sito russo Sputnik secondo il quale oltre 50 sono state evacuate dall'edificio. La natura della deflagrazione deve essere ancora accertata. Sul posto sono intervenute decine di auto della polizia, dei vigili del fuoco e ambulanze.

