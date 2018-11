DALLA RUSSIA CON ORRORE – UN CANNIBALE 19ENNE È STATO CONDANNATO A 19 ANNI DI CARCERE PER AVER UCCISO LA COMPAGNA 45ENNE: LE HA APERTO IL CRANIO E POI... – SI È ACCANITO SUL CADAVERE E HA IMPROVVISATO UN RITUALE SATANICO PER INVOCARE IL DEMONIO – “HO PROVATO PIACERE SESSUALE DURANTE IL DELITTO''

DAGONEWS

Quando la polizia è arrivata a casa di Olga Budunova, 45 anni, si è ritrovata davanti agli occhi una scena da film horror. Il fidanzato Dmitry Luchin, 19 anni, aveva fatto scempio del suo corpo, si era nutrito del suo cervello e ne aveva bevuto il sangue. Un orrore per il quale il ragazzo è finito in carcere e, adesso, è stato condannato a 19 anni di carcere.

Il giovane per mesi aveva letto online dei gialli in cui le persone venivano squartate e pare abbia preso spunto proprio da uno di questi libri per pianificare il suo piano di morte. Lo scorso 8 marzo è andato a casa della compagna con l’unico scopo di ucciderla.

Prima l’ha massacrata colpendola con una bottiglia di vetro sulla testa. poi le ha fracassato il cranio, arrostito e mangiato pezzi di cervello prima di versare del sangue in un bicchiere e berlo. Non contento, le ha tagliato la pancia, le orecchie e ha dato il tutto in pasto al gatto. «Ho provato piacere sessuale durante l’attacco – ha raccontato alla polizia – Mi è piaciuto mangiare il suo cervello».

Sulla porta di casa la polizia ha trovato una croce dipinta con il sangue della donna: era il simbolo di un rituale satanico durante il quale aveva invocato il demonio.

Arrestato, Dmitry ha prima confessato, raccontando i macabri dettagli del delitto, per poi ritrattare. Dichiarato capace di intendere e di volere, è stato condannato a 19 anni di carcere.

