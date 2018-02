RUSSIA PORCELLONA - UNA COPPIA SI METTE PRIMA A FARE SESSO ORALE NEL VAGONE DI UN TRENO, DAVANTI AGLI ALTRI PASSEGGERI - POI, QUANDO L’ECCITAZIONE E’ SCHIZZATA ALLE STELLE, HANNO MOLLATO GLI INDUGI E SI SONO CONCESSI UNA CAVALCATA SPUDORATA… VIDEO!

Dagonews

In Russia, una coppia si mette a fare sesso su un treno, nella città di Nizhny Novgorod. Secondo i racconti dei pendolari, i due si sono lasciati travolgere dal desiderio mentre si avvicinavano alla stazione di Chkalovskaya. Nel video, si vede una ragazza bionda con un top rosso e pantaloni neri che si accuccia tra le gambe di un ragazzo seduto.

Sembra praticare una fellatio al ragazzo. A un certo punto i due si fermano per baciarsi e si accorgono che uno dei passeggeri li sta filmando. Invece di nascondersi per la vergogna, ridacchiano e continuano a “giocare”. E il ragazzo accompagna la testa della ragazza verso la sua mazza. Ma quando l’eccitazione sale, i due mettono da parte il sesso orale e si abbandonano a una cavalcata davvero hot…

