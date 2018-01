DALLA RUSSIA CON TERRORE - UNA DONNA È STATA TRASCINATA IN UN BOSCO DAL MARITO GELOSO CHE DOPO AVERLA LEGATA LE HA TAGLIATO ENTRAMBE LE MANI CON UN'ASCIA: "SAPEVA QUELLO CHE STAVA FACENDO, HA AGITO CON MOLTA CALMA'' - IL RACCONTO AGGHIACCIANTE DELLA MOGLIE, CHE PER LA PRIMA VOLTA SVELA I DETTAGLI HORROR (ATTENZIONE: IMMAGINI FORTI)

DAGONEWS

donna menomata dal marito

Dmitry Grachyov era convinto che la moglie 25enne, Margarita, lo avesse tradito dopo che lei gli aveva chiesto il divorzio.

La mattina dell’11 dicembre, dopo averle fatto credere che avrebbe accettato la sua proposta di divorzio, l’ha portata in una foresta fuori Mosca.

Qui l’ha legata in modo che non potesse fuggire, forzandola a mettersi in ginocchio con le braccia sopra un tronco, prima di tagliarle le mani con un'espressione estatica sul volto.

Prima le ha reciso le dita con un’accetta – “era assolutamente calmo mentre compieva questo gesto” ricorda Margarita, parlando per la prima volta dell’attacco del marito nel dettaglio.

donna menomata dal marito 2

“Sfortunatamente, io però sentivo molto bene il dolore. Sognavo solo di riuscire a svenire pensandoo tra me e me: perché non riesco a svenire?”

“Quando ha sollevato l’accetta ho semplicemente chiuso gli occhi, non ho voluto guardare il momento in cui mi tagliava le mani.”

donna menomata dal marito 3

“Non riesco a capire come sia potuto succedere, abbiamo vissuto insieme per così tanti anni. Fino alla richiesta di divorzio non era mai stato violento, poi in lui qualcosa è cambiato."

"È qualcosa di medievale, è inconcepibile, surreale, non doveva accadere.” Ha raccontato al giornale Moskovsky Komsomolets”.

Penso abbia letto qualcosa su questa tattica di tortura. Ha agito con molta furbizia. Mi ha anche legato le mani in modo tale da prevenire grosse perdita di sangue, prima dell’attacco.”

Il marito, che subirà una condanna da i 10 ai 15 anni, le ha fatto arrivare altri messaggi minatori attraverso gli amici, dicendole che se non aspetta il suo rilascio e non recide il contratto di divorzio la ammazzerà una volta fuori, recidendo gli arti anche ai suoi parenti stretti.

donna menomata dal marito 4

“Pensa davvero di avermi punito e che adesso abbiamo la speranza di un futuro felice assieme. Mi chiede di perdonarlo ma minaccia di uccidermi se lo lascio. La cosa che più mi terrorizza è che le sue minacce sono reali.”

“Aveva già minacciato di versarmi addosso dell’acido o di ferirmi in altre maniere. Ha mantenuto la parola. Non ho alcun tipo di protezione.”

La donna poi ha proseguito: “Non ho più parole per quest’uomo e sto cercando di dimenticarmi questa storia e di pensare positivamente al futuro.”

donna menomata dal marito 5

I chirurghi sono riusciti a ricucire una delle due mani della donna e dicono che avrà il 70% di possibilità di riutilizzarla. L’altro arto sarà invece rimpiazzato con una mano artificiale.”

“Almeno sarò ancora in grado di abbracciare i miei bambini con la mia mano.”

