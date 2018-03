RYBKAGATE: L’AMANTE DI UN OLIGARCA RUSSO PROMETTE DI RIVELARE LE CONNESSIONI TRA IL CREMLINO E LA CAMPAGNA TRUMP SE GLI STATI UNITI LA LIBERANO DAL CARCERE - E' IMPRIGIONATA IN THAILANDIA CON L’ACCUSA DI AVER DIRETTO UNA ‘SCUOLA DEL SESSO’ COL PARAGURU DELLE SCOPATE ALEX LESLEY (VIDEO HOT!!)

VIDEO - NASTYA RYBKA CHE SCOPA CON ALEX LESLEY

VIDEO - NASTYA RYBKA CHE SCOPA CON ALEX LESLEY 2

DAGONEWS

rybka e e sue compagne nel carcere thailandese

La escort Anastasiya Vashukevich, alias Nastya Rybka, è stata arrestata in Thailandia domenica scorsa insieme ad altre nove persone. La polizia sostiene che Rybka tenesse le redini di una ‘scuola del sesso’ insieme al guru del sesso russo Alex Lesley. Martedì però, la donna si è rivolta alle autorità statunitensi per chiedere aiuto.

In cambio, promette di essere disposta a rivelare delle informazioni molto scottanti sui presunti collegamenti tra la Russia e la campagna elettorale di Trump del 2016. Rybka sostiene di sapere ‘molte cose’ e di essere in possesso di alcune prove contenute in documenti ‘audio e video’.

Nastya rybka in thailandia

La prostituta avrebbe infatti filmato l’oligarca russo Oleg Deripaska in compagnia del vice primo ministro Sergei Prikhodko sul suo yacht nel 2016.

In uno dei filmati si vedrebbero i due parlare delle ‘cattive relazioni con gli Stati Uniti’ e Rybka ha postato online alcune immagini scattate alla fine dell’incontro che sono state poi riprese dal leader dell’opposizione Aleksej Naval'nyj.

rybka in carcere

Due settimane fa Deripaska ha vinto un caso a corte sostenendo che i video fossero un’invasione della sua privacy e sono stati in seguito rimossi dalle piattaforme di Instagram e Youtube.

L’ESCORT DEL RYBKAGATE ARRESTATA IN THAILANDIA, SCATTA IL GIALLO

DA 'www.askanews.it'

Mosca, 28 feb. – Il Cremlino ha definito “assurdo” il collegamento tra l’arresto della escort bielorussa Anastasia Vashukevich, nota come Nastia Rybka e la visita, due giorni dopo, del Segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev in Thailandia. L’addetto stampa presidenziale Dmitry Peskov, secondo l’agenzia Rbk, ha spiegato che “il Segretario del Consiglio di Sicurezza opera a livello internazionale, tali visite sono definite con congruo anticipo, ed è assurdo associarle alla detenzione di cittadini russi in Thailandia” ha detto Peskov.

nastya rybka

Gli scandali di questi tempi si moltiplicano per il Cremlino. La Rybka, arrestata dalla polizia Thailandese mentre senza permesso di lavoro con il suo compagno, il guru Alex Leslie, teneva lezioni di sesso a un gruppo di russi in vacanza, ha contribuito non poco.

Prima, acquisendo una certa fama, ha pubblicato un video dove su uno yacht sarebbe in compagnia del miliardario russo Oleg Deripaska e del vice primo ministro Sergei Prikhodko. Poi, quando è stata detenuta in Thailandia nel fine settimana, in un raid della polizia durante il suo “allenamento sessuale”, ha dato la colpa al Cremlino.

E mentre era ancora sotto custodia, ha pubblicato un video su Instagram chiedendo a giornalisti e alle agenzie di intelligence statunitensi, in particolare alla Cia, di aiutarla. Promettendo in cambio molte informazioni che lei avrebbe in mano.

nastya rybka 4

Patrushev, ben noto per la sua discrezione, il 27 febbraio era comunque davvero in Thailandia, per un gruppo di lavoro bilaterale sulle questioni della sicurezza (compresa la sicurezza dei turisti), così come i negoziati con il Segretario generale del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Thailandia e il vice primo ministro e ministro della Difesa thailandese.

alex lesley e nastya rybka