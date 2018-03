SADO-NAZI - LE IMMAGINI DELLA “IENA DI AUSCHWITZ”, IRMA GREASE, AMANTE DI MENGELE, CONOSCIUTA COME UNA DELLE GUARDIE PIU’ SADICHE E PERVERSE (PURE NINFOMANE) DEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO - LA DONNA PUNTAVA I PRIGIONIERI PIÙ MALATI E DEBOLI E POI GLI SCAGLIAVA ADDOSSO CANI INFEROCITI

Da Bigbangnews.com

irma grese

E’ conosciuta come una delle donne più diaboliche e sadiche di tutta la II Guerra mondiale detta anche la “Iena di Auschwitz”, Irma Grese, una delle guardie del campo di concentramento. Una sadica ninfomane che dormiva con le SS, partecipava alla selezione dei prigionieri destinati alle camere a gas così come a punizioni esemplari.

Le foto di lei, insieme ad altre guardie del campo, sono state trovate in un archivio che adesso sarà messo in vendita. Un’altra donna che seminava terrore era Hilde Lohbauer che in realtà era una prigioniera ma lavorava come kapò supervisionando i lavori forzati.

irma grese e hilde lohbauer

Secondo i racconti la donna puntava i prigionieri più malati e deboli e poi gli scagliava addosso cani inferociti. Un’altra sadica e spietata, temuta dai detenuti di Bergen-Belsen, era Irene Haschke che avrebbe anche abusato di prigioniere. Grese fu impiccata per crimini di guerra nel 1945 mentre Lohbauer e Haschke furono punite con dieci anni di carcere.

l archivio irma grese al processo di norimberga prigionieri in un campo