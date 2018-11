ARSENALE DI "ROMA SPARITA" - AURELIO PICCA A RTL 102.5: "LA CAPITALE NON È IN DECADENZA, È INVISIBILE. VIENE FUORI SOLO QUESTO AFRORE CHE EMANA DAI BASTIMENTI UMANI DELLE PERIFERIE. IL RESTO NON SI RICONOSCE. I TURISTI PORTANO IN TASCA LA FOTO DEL COLOSSEO MA IL COLOSSEO NON SI VEDE PIÙ. ROMA E’ QUELLA DEL BELLI, LA ROMACCIA.." – E POI PARLA DELLA PLEBE CAPITOLINA “SUPERIORE A QUELLA NAPOLETANA PERCHE’…”