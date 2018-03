SALENTO STUPEFACENTE – 37 ARRESTI NELL’AMBITO DI UN’OPERAZIONE ANTI-DROGA: C’E’ ANCHE L’EX PORTIERE DEL LECCE DAVIDE PETRACHI – IN MANETTE ANCHE AFFILIATI ALLA SACRA CORONA UNITA

Da www.corrieredellosport.it

petrachi

C'é anche un ex calciatore dell'u.s. Lecce, Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell'ambito dell'operazione anti droga dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Davide Petrachi, 32 anni, leccese, é stato raggiunto da un provvedimento restrittivo ai domiciliari. E' stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi giocare nella Virtus Lanciano, Martina Franca e Nardò calcio in serie D. Petrachi veniva chiamato in gergo dal sodalizio 'calcio' o 'portiere'.

Tra gli arrestati anche presunti appartenenti alla organizzazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita. L'operazione compiuta dai Cc nel Salento è stata chiamata "Orione". I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Lecce Vincenzo Brancato su richiesta dei Pm Antimafia Guglielmo Cataldi e Maria Vallefuoco. Gli arrestati sono indagati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione di tipo mafioso

carabinieri