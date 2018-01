SALTO NEL VUOTO - ESISTONO SCIATORI CAPACI E POI CI SONO QUELLI CON LE PALLE. MATTHEW DIEUMEGARD-THORNTON FA PARTE DI QUESTI ULTIMI. RIPRENDENDOSI IN PRIMA PERSONA LO SI VEDE LANCIARSI DAL DECLIVIO DI UNA MONTAGNA COL PARACADUTE E GLI SCI AI PIEDI SPICCANDO IL VOLO, PER POI RIATTERRARE DOPO QUALCHE MINUTO SU UN COSTONE UN PO' PIÙ A VALLE. (VIDEO!!)

DAGONEWS

Un video mozzafiato riprende l’attimo in cui uno sciatore intrepido si lancia senza esitazione in paracadute dal declivio di una montagna spiccando il volo con gli sci ai piedi.

Il video girato in prima persona aggunge suspense all’impresa dal momento che il paracadute si vede a malapena durante le riprese iniziali.

