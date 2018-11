29 nov 2018 17:47

SALUTAME SCIENTOLOGY! - KATIE HOLMES SPOSERÀ JAMIE FOXX DOPO SEI ANNI DI FREQUENTAZIONE - LA COPPIA AVREBBE SCELTO PARIGI PER UNA CERIMONIA ROMANTICA DOPO ESSERE STATA COSTRETTA A VIVERE LA RELAZIONE IN GRAN SEGRETO A CAUSA DI UN ACCORDO CHE KATIE AVEVA FIRMATO CON L'EX TOM CRUISE: UNA SERIE DI CLAUSOLE DI RISERVATEZZA CHE PREVEDEVANO, TRA L'ALTRO, IL DIVIETO (PER LEI) DI NON LEGARSI A NESSUNO PER 5 ANNI…