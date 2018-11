SALUTAME LO SHOPPING - GLI INCASSI DA UN MILIARDO E MEZZO DEL “BLACK FRIDAY” RISCHIANO DI OSCURARE GLI ACQUISTI DI NATALE - NELLE FESTE SI REGISTRANO IL 40% DEI CONSUMI E, SECONDO CONFESERCENTI, IL 9% HA APPROFITTATO DEGLI SCONTI PER FARE TUTTI I REGALI - CONFCOMMERCIO: “SI DEPRIMONO I CONSUMI PER LE FESTE. MOLTI NEGOZI NON CI GUADAGNANO, NON RIENTRANO DEI COSTI CHE LE PIATTAFORME ONLINE NON HANNO"

Francesco Pacifico per “il Messaggero”

Quasi il doppio rispetto allo scorso anno - un miliardo e mezzo di incassato contro gli 800 milioni del 2017 - ma una mina sugli acquisti di Natale. È questo il bilancio della Black week italiana, la quattro giorni all' insegna dei maxi sconti iniziata venerdì scorso con il Black friday e andata avanti fino al lunedì successivo con il Cyber monday.

«Ma ora - sottolinea Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti - bisogna capire se siamo solo di fronte a un anticipo del Natale. Sarebbe un grave contraccolpo per la crescita del Paese». Un esercente su tre teme di aver perso infatti clienti per i giorni delle Feste.

I DATI Tutte le organizzazioni del commercio, stimano che gli incassi abbiamo superato il miliardo e mezzo di euro. Non poco se si pensa che i consumi totali ammontano a circa 200 miliardi all' anno. Secondo Confesercenti, quasi il 60 % degli acquisti sarebbe stato fatto online, mentre solo 180.000 negozi su 640.000 avrebbero offerto prezzi stracciati. Un esercente su tre lamenta scarsi risultati.

Più in generale gli italiani hanno speso in media tra i 120 e i 130 euro, sfruttando sconti tra il 30 e il 70 %. A riprova, poi del successo dell' iniziativa, i 2,3 milioni di pacchi consegnati da Poste e le 13,4 milioni di transazioni sul sistema Sia-Bancomat. Guardando ai consumi, sono andati a ruba gadget di elettronica (43%), seguiti da abbigliamento (29), elettrodomestici (26), mobili prodotti per la casa (18) e viaggi (8).

Spiega Federico Marchetti, pioniere in Italia nell' e-commerce con Yoox: «Gli italiani, così come i consumatori di tutto il mondo, continuano ad utilizzare per lo shopping entrambi i canali: i negozi tradizionali e l' e-commerce. Da sempre sostengo che sia proficua l' interazione tra online ed offline».

I RISCHI Nelle feste natalizie si registrano il 40% dei consumi (circa 800 milioni). Secondo le stime di Confesercenti, il 9% ha approfittato del Black Friday per fare tutti i regali, per Coldiretti uno su quattro ha iniziato in questi giorni. Mariano Bella, direttore del centro studi di Confcommercio: «Per la Black week dobbiamo distinguere tra il volume delle vendite e gli effetti sulla redditività delle aziende.

A dicembre, ma questo succede anche in America, cala l' onda dei consumi, si deprimono quelli di Natale. In soldoni, molti negozi non ci guadagnano, non rientrano dei costi che le piattaforme online non hanno. E poi rischiano di chiudere».

Susana Voces, General Manager di eBay in Italia e Spagna, conferma «Il segno del cambiamento in corso nelle abitudini d' acquisto dei consumatori: il Black Friday rappresenta ormai anche l' inizio della stagione natalizia, per regali first minute non cadendo in scelte omologate».

I COMMERCIANTI Soddisfatti soprattutto i colossi dell' online. Secondo Federico Marchetti: «Anche quest' anno il Black Friday ha dato risultati eccezionali e il merito va a tutto il team di YNAP, ed in particolare alla nostra squadra logistica che ha saputo evadere un numero enorme di ordinie».

Aggiunge Susana Voces: «Si è confermato il trend di grande crescita degli acquisti online degli italiani. Basti pensare che per eBay è stato il giorno di maggior successo in termini di vendite da quando siamo presenti in Italia, con un incremento rispetto al Black Friday 2017 del 14 %er cento. Un' occasione anche per le Pmi che vendono online, 35mila solo in Italia».

Guardando alle altre aziende, Unieuro - dove le promozioni sono state di 15 giorni - ha annunciato ricavi record, con un guadagno del 50% rispetto al 2017. Tra i prodotti più venduti, oltre 30mila assistenti vocali.

Da Amazon hanno fatto sapere che nella serata del Black Friday già ordinati 170mila tra mobile, cellulari e accessori, 120.000 prodotti per la cucina, e «così tante bustine di Felix Le Ghiottonerie da poter sfamare tutti i protagonisti degli Aristogatti per 10 anni». Zalando, piattaforma dell' abbigliamento, ha segnato oltre 4.200 ordini al minuto.

