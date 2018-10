SAN FRANCISCO E’ NELLA MERDA. LETTERALMENTE - LA CAPITALE DELLA CULTURA BEAT E’ SOMMERSA DAGLI ESCREMENTI DEGLI OLTRE 9 MILA SENZATETTO - IL COMUNE HA ISTITUITO UN APPOSITO DIPARTIMENTO, CHIAMATO “POOP PATROL”, CHE CON SEI ADDETTI A TEMPO PIENO E DUE CAMION, SI OCCUPA DELLA PULIZIA MA COSTA 750 MILA DOLLARI L'ANNO ALLE CASSE PUBLICHE

LA MAPPA DI SAN FRANCISCO

Ilaria Pedrali per “Libero quotidiano”

San Francisco, la capitale della cultura controcorrente americana, che ha dato i natali alla Beat Generation insieme agli hippie degli anni Sessanta, è afflitta da una grave emergenza. Traffico, smog, delinquenza, scarsa sicurezza, si dirà. Niente di tutto questo: la vera emergenza è la cacca umana.

La quarta città della California, dove si registra il secondo più alto costo della vita negli Stati Uniti, e dove la densità di popolazione è seconda solo a New York, è letteralmente invasa da escrementi umani, insieme ad aghi di siringhe e spazzatura. Colpa dei senzatetto, che su una popolazione di quasi 900 mila abitanti sono circa l'1%, anche se la cifra è in continuo aumento a causa del costante innalzamento del costo della vita, causato dalla presenza in città delle sedi dei due giganti della tecnologia Twitter e Uber, che hanno contribuito a far schizzare all' insù i prezzi medi delle case. Basti pensare che un affitto si aggira sui 2.500 dollari al mese. Di conseguenza sempre più persone, che insistono a stare in città, sono costrette a vivere per strada, e non sanno dove defecare, poiché i bagni pubblici sono pochi.

SAN FRANCISCO - SENZATETTO BIVACCANO IN STRADA

In partenza c' è un progetto per incrementarne il numero di bagni e lavabi nelle zone dove ci concentrano i senzatetto, ma il problema è davvero troppo grande e richiede uno sforzo maggiore. Inoltre gli esercizi pubblici, soprattutto i bar, sono restii a rendere disponibili le loro toilettes ai clochard per non rovinare la reputazione del locale e allontanare una possibile clientela chic e danarosa. Quindi i barboni, quando non riescono a trattenerla fino al primo Starbucks o al primo Mc Donald' s, la cacca la fanno per strada. Di qui la presenza di feci umane sui marciapiedi, che costringono i pedoni a Improbabili slalom.

LA POOP PATROL DI SAN FRANCISCO

COSTI ENORMI

Il Comune ha istituito un apposito dipartimento, chiamato Poop Patrol, che con sei addetti a tempo pieno e due camion, si occupa della pulizia degli escrementi umani, ma costa 750mila dollari l' anno alle casse publiche. In media il centralino dedicato alle segnalazioni di questo tipo di problema riceve 65 richieste di intervento al giorno. Nel solo 2017 le denunce sono state 20.899, esorbitante rispetto al le segnalazioni di Chicago e New York.

SENZATETTO A SAN FRANCISCO

E il 2018 si avvia a essere peggiore, avendo già superato le 15mila chiamate.

Addirittura vengono stanziati fondi speciali per tamponare l' emergenza, e pulire così marciapiedi e altri luoghi infestati dalle feci. Quest' anno, a fronte di un budget totale di 10 miliardi di dollari, 65 milioni sono stati destinati alla pulizia delle strade.

RIMEDI TECNOLOGICI

Dove non arriva l' amministrazione pubblica, ci hanno pensato i privati a fare qualcosa per San Francisco. Uno sviluppatore, Sean Miller, stanco delle gimcane per evitare le cacche sui marciapiedi, ha messo a punto un' applicazione sullo stile della messaggistica istantanea Snapchat, dove invece di inviare selfie agli amici si inviano le foto dei marciapiedi sporchi al Dipartimento dei Lavori Pubblici.

LA POOP PATROL DI SAN FRANCISCO

Il servizio di geolocalizzazione fa il resto e permette un minore intasamento dei centralini della polizia, che può così intervenire con prontezza e pulire i marciapiedi. Fino a quando non passa di lì il prossimo senzatetto. E poi c' è un sito che segnala in tempo reale, marrone su bianco, le zone più pericolose e quelle più sporche. Lo ha creato una decina di anni fa Jennifer Wong, con un intento giocoso, ma ben presto è diventato un vero e proprio punto di riferimento per orientarsi, con in una vera e propria mappa della città, nelle zone dove la concentrazione di cacca è più alta.

LA POOP PATROL DI SAN FRANCISCO