Ci potrebbe essere la firma di James 'Whitey' Bulger dietro il più importante furto di opere d'arte della storia degli Stati Uniti. Ne è certo Charles Hill, ex detective di Scotland Yard diventato investigatore privato, secondo cui Bulger rimane la chiave per arrivare ai dipinti.

La mattina del 18 marzo 1990 due persone vestite da agenti di polizia riuscirono a entrare nell'Isabella Stewart Gardner Museum, legare le guardie e rubare 13 opere d'arte per un valore stimato approssimativamente in 500 milioni di dollari: tra i quadri ‘Concerto a tre’ di Jan Vermeer , ‘Cristo nella tempesta sul mare di Galilea’ di Rembrandt, cinque schizzi di Degas e un dipinto di Manet.

Nonostante la promessa di una ricompensa di 10 milioni di dollari, nessuna delle opere è stata mai più recuperata. Ma c’è dell’altro: perché secondo Hill i quadri sarebbero finiti nelle mani dell’IRA, organizzazione militare clandestina: «Whitey era un simpatizzante dell'IRA ed era coinvolto in un giro d’affari di armi e di droga con l’organizzazione. Credo che i dipinti siano stati spediti in Irlanda come parte di un accordo con un affiliato all'IRA. Credo che siano loro ad avere i dipinti».

Bulger è stato ucciso in carcere la scorsa settimana mentre stava scontando due ergastoli per 11 omicidi.

Quando è stato arrestato, dopo anni di latitanza, gli agenti dell’FBI trovarono nella sua villetta di Santa Monica 800.000 dollari e 30 armi da fuoco. Tuttavia gli appassionati d'arte rimasero delusi quando scoprirono che non c’era traccia dei quadri rubati.

