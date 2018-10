SAPIO (POCO) SEXUAL - LE DONNE NON SONO ATTRATTE DALLA TROPPA INTELLIGENZA CHE, QUANDO È AL DI SOPRA DELLA MEDIA, DIVENTA ECCESSIVAMENTE IMPEGNATIVA - UNO STUDIO RIVELA CHE ANCHE ESSERE TROPPO ‘ALLA BUONA’ RENDE UN UOMO MENO ATTRAENTE: IN REALTA' ENTRAMBE LE CARATTERISTICHE SONO CONSIDERATE DESIDERABILI, MA QUANDO ABBONDANO FANNO SCATURIRE L’EFFETTO CONTRARIO…

Le regole dell’attrazione sono un piccolo grande mistero che la psicologia cerca di indagare da molti punti di vista. Che cosa spinge una persona verso l’altra? Naturalmente non c’è una risposta univoca, ma una serie di combinazioni che in un momento preciso fanno il match ideale.

Eppure secondo la ricerca condotta dagli psicologi dell’University of Western Australia un pattern c’è. Perlomeno, c’è quando andiamo per esclusione: ovvero, che cosa non attrae? La ricerca, pubblicatasul British Journal of Psychology, punta il dito contro la troppa intelligenza.

Meglio non sfoggiare troppa intelligenza?

Sarebbero in particolare le donne a non essere attratte dalla troppa intelligenza. E nemmeno dall’essere troppo ‘rilassati’, ‘alla buona’. Entrambe le caratteristiche sono considerate desiderabili, ma quando abbondano scaturiscono l’effetto contrario.

Lo studio ha preso in considerazione un campione di 214 studenti australiani, di cui il 70% donne molto giovani, intorno ai 20 anni.

E’ stato chiesto loro di compilare alcuni questionari, riguardanti le caratteristiche che trovano attraenti in una persona. Prendendo in considerazione aspetti classicamente ritenuti attrattivi, ovvero l’aspetto fisico, la gentilezza, l’intelligenza e l’essere alla mano. Dopo aver valutato quanto importanti erano per loro, i soggetti dovevano indicare anche quanto al di sopra della media erano graditi.

Per esempio, un partner gentile va bene, ma se è molto più gentile della media della popolazione va bene ugualmente? Quando diventa troppo?

L’analisi delle risposte date, calcolate su percentuali, ha evidenziato che sia per gli uomini che per le donne tutte e 4 le caratteristiche erano motivo di attrazione. Ma secondo le donne, la troppa intelligenza, al di sopra della media, diventava eccessivamente impegnativa.

Oltre un certo standard, il potenziale partner diventa meno attraente. Insomma, intelligenti sì, ma non Einstein, per favore. O, perlomeno, evitate di fare sfoggio di un quoziente intellettivo molto alto, se ce lo avete.

Se invece è la cultura che vi attrae, forse siete dei sapiosexual

