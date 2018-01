SBANDAMENTO DELLA FEDE - A PIACENZA UN ANZIANO SACERDOTE FINISCE CON L'AUTO IN BILICO SUI GRADINI DELLA CHIESA - ARRIVATO CON LA SUA UTILITARIA, NON AVENDO TROVATO POSTO NEL PARCHEGGIO, HA IMBOCCATO LA STRADA SBAGLIATA E…

Diciamo subito che fortunatamente nessuno si è fatto male. Ma il piccolo incidente accaduto nel pomeriggio del 29 dicembre è davvero curioso, e ha comunque richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco. Un sacerdote che stava cercando di posteggiare l'auto per andare a dire messa, è finito in bilico sui gradini della chiesa, e per risolvere la situazione è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco.

La chiamata al 115 è arrivata dalla parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in via Damiani. Qui si reca ogni tanto un sacerdote, anziano, per celebrare l'eucarestia. Arrivato con la sua utilitaria, e non avendo trovato posto nel parcheggio di fianco alla chiesa, in cerca di uno spazio dove posteggiare la sua vettura, ha imboccato per errore uno scivolo che conduce sulla sommità della scalinata davanti all'ingresso della parrocchia.

Probabilmente non si è però accorto dei gradini davanti a lui e, nel fare manovra, la vettura è finita con le ruote in bilico sulla scalinata restando bloccata.

Sul posto è arrivata una squadra di vigili del fuoco che, dopo aver bloccato la vettura con dei cunei per evitare che la situazione peggiorasse, l'hanno poi recuperata utilizzando un cavo di acciaio collegato a un verricello a motore, risolvendo quindi la situazione.