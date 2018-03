SCAFARTO BARCOLLA MA NON MOLLA - IL CARABINIERE È SOSPESO MA STA STUDIANDO TUTTI GLI ATTI DEL PROCESSO A MODENA SU CPL CONCORDIA E PREPARA LA SUA DIFESA AL RIESAME DEL 21 MARZO - "SONO QUI A MIE SPESE. IL CAPITANO “ULTIMO”? NON LO VEDO DA MESI"

Vincenzo Iurillo per “il Fatto Quotidiano”

GIANPAOLO SCAFARTO

La deriva della sospensione dall' Arma la puoi superare continuando a fare il carabiniere senza la divisa. Studiando le carte delle inchieste che hai fatto e che hai subìto. Il maggiore del Noe Gianpaolo Scafarto ha scelto questa strada. Seguendola, ieri è arrivato al Tribunale di Modena. "Vede quel malloppo? 5000 pagine di informative a firma del colonnello Fabio De Rosa, ma è tutto materiale redatto da me. Sono a Modena da un paio di giorni per rileggerle e deporre al processo Cpl. Sono qui a spese mie".

Bei soldini, per un ufficiale privato di due terzi dello stipendio. Scafarto non aveva copia degli atti Cpl. Il suo lavoro era custodito negli hard disk che la Procura di Roma gli ha sequestrato nel caso Consip con le accuse di aver invertito le voci di Alfredo Romeo e Italo Bocchino per aggravare la posizione di Tiziano Renzi, e di aver manomesso il whatsapp del colonnello Alessandro Sessa per depistare la controinchiesta.

scafarto

Mentre studia per difendersi al Riesame del 21 marzo, Scafarto si è ingegnato per essere utile anche al processo modenese al sistema Cpl Concordia di Casari e Simone per le metanizzazioni in Campania. La coop rossa è già uscita pulita da due sentenze di Napoli e Napoli Nord dopo le indagini degli uomini del capitano Ultimo, l' ex vice comandante del Noe che da poco ha rinunciato al titolo di Cavaliere perché si sente "un mendicante". "Non lo vedo da aprile. Il capitano è una persona semplice, parla così".

Giosi Ferrandino

A Modena si trascina il filone dell' associazione a delinquere in Cpl. Più una corruzione per episodi dove i coindagati - tra cui l' ex sindaco di Ischia Giosi Ferrandino - sulla base delle stesse carte sono stati già assolti. Ha un' idea sul perché? "No. In genere, è più facile assolvere che condannare".

Fu proprio a Napoli che esplose la polemica su un 'finiamo tutti in galera' che Scafarto attribuì a 'Giosi' Ferrandino (parole del fratello Massimo, ex consulente Cpl). Il perito corresse 'Giosi' con 'incomprensibile', c' è una bella differenza. Si consolidò il marchio di infamia del 'Capitan Riscrivo' manipolatore seriale di audio. Ma ieri è successo il contrario, Scafarto ha scoperto e fatto correggere un errore del perito su un 'Giorgio' al posto di 'Giosi'. La versione giusta era la sua: in un' ambientale del febbraio 2014, Massimo Ferrandino dice "è perché Giosi, hai capito, è in fibrillazione". Per la metanizzazione, secondo l' accusa. Per candidarsi alle Europee, sostiene la difesa.

cpl concordia

Si era discusso in Procura se fosse il caso convocare il maggiore dopo che il procuratore capo Lucia Musti, al Csm, aveva definito Scafarto e Ultimo due "esagitati", rivelando che l' ufficiale del Noe le avrebbe detto in anteprima "scoppierà un asino, arriviamo a Renzi".

Nei pm Mazzei e Niccolini ha prevalso la riflessione che Scafarto è l' investigatore che conosce meglio l' indagine.

Tornerà l'8. Con l' ombra della sospensione appiccicata pure qui. Un avvocato voleva farlo deporre da teste assistito: "Sappiamo dai giornali che è indagato per vicende Consip, forse c' è una connessione con Cpl". Il presidente Di Bari ha rigettato.