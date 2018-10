SCAMBIO VITA - IL “FATTO QUOTIDIANO” SCOPRE I CLUB PER SCAMBISTI E SCODELLA UN REPORTAGE A FIRMA DI “MADAME ROSA”: “DISINIBIRSI NON È MAI SCONTATO, NEPPURE TRA SCAMBISTI: PER QUESTO L'ALCOL È GRATUITO, A PATTO DI NON ESAGERARE, CREANDO PERNICIOSE CODE AL BAGNO - I PRESERVATIVI - SPARSI DAPPERTUTTO - SONO SOLO DI TAGLIA EXTRALARGE E CENTO PER CENTO NATURALI-VEGETALI…”

Estratto dell’articolo di Madame Rosa per “il Fatto Quotidiano”

[…] Andiamo in un locale per scambisti. […] Riassunto, per farla svelta.

TUTTO OPEN

Come nei party migliori, c'è l'open bar, l'open dance, l'open tutto. Tutto è aperto, compreso il fumo: si può fumare ovunque […] Disinibirsi non è mai scontato, neppure tra scambisti: per questo l'alcol è gratuito, a patto di non esagerare, creando perniciose code al bagno (usato non solo come bagno).

RISERVATEZZA RULES

[…] qui la privacy è sovrana, come il debito, ma non si alza lo spread. È quasi impossibile vedere qualcuno con il telefonino in mano […]

IL BUIO OLTRE LA SIEPE

Ora si intravede una poltrona, ora spunta un' altalena (vero), ora si materializza un bancone. Ma i tavolini, no, è impossibile localizzarli […]

FRESH AND CLEAN

[…] I preservativi - sparsi dappertutto ma difficili da reperire nella tenebra - sono solo di taglia extralarge e cento per cento naturali-vegetali. […]

SOCIALITÉ

[…] i divanetti sono confortevoli, lindi e di pelle rossa, en pendant col Campari: servono solo per sedercisi sopra, non per spegnerci le sigarette o per cospargerli di cenere. Al contrario della strada, ci sono portacenere e cestini in ogni angolo: a trovarli.

FRATERNITÉ

Qui non è il Fight Club: si può parlare tranquillamente e non è obbligatorio combattere. L'ha detto Sade: nel boudoir si fa filosofia. E il pudore e la virtù titillano l'immaginazione. […] Ma di che si ciancia allora in un locale per scambisti? D' amore: tutti ne parlano, qualcuno lo fa, alternativamente, come le cameriere. Colette, per dire, ha sedotto una che non la smetteva di raccontare dell' ex marito, del trauma del divorzio, della conversione agli amplessi saffici, […]

[…] A quel punto sia io sia Colette eravamo davvero stanche, e ce ne siamo andate. La mattina dopo, a parte i lividi e il mal di testa, ci siamo ritrovate piene di preservativi extralarge-naturali-vegetali in borsetta. […] Non abbiamo più l' età né il fisico per reggere un amore. Figuriamoci tre o quattro in due ore.