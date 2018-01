SCANDALO IN RUSSIA – I CADETTI BALLANO ''SATISFACTION'' DEL DJ ITALIANO BENNY BENASSI IN BOXER E BERRETTI DA POLIZIOTTI – I SUPERIORI ANNUNCIANO AZIONI DISCIPLINARI CONTRO “L’INCIDENTE IMMORALE” – PER SOLIDARIETA’ STALLIERI, INFERMIERI E ATLETE DI BIATHLON HANNO INVASO LA RETE DI PARODIE VIRALI - VIDEO

cadetti satisfaction - parodie

Rosalba Castelletti per la Repubblica

È iniziato tutto con una buffonata adolescenziale: 14 cadetti dell'Istituto d' aviazione civile di Uljanovsk che danzano in boxer, bardature di cuoio e berretti da poliziotto sulle note di Satisfaction del dj italiano Benny Benassi. La loro parodia del videoclip originale, che doveva restare privata, è finita in rete una settimana fa e improvvisamente in Russia non si è parlato d’altro.

Il loro dimenìo di anche e sederi tra scope e ferri da stiro del dormitorio non è piaciuto né ai loro superiori né ai funzionari dell' Agenzia nazionale per il trasporto aereo che hanno annunciato azioni disciplinari contro «l' immorale incidente».

cadetti satisfaction

Il rettore ha paragonato il balletto alla provocazione delle Pussy Riot nella Cattedrale del Cristo Salvatore di Mosca sei anni fa perché l' Istituto sarebbe «un tempio della scienza». E c'è chi ha invocato di applicare la "legge sulla propaganda anti- gay" approvata nel 2013 che vieta di promuovere contenuti Lgbt tra i minori, pena il carcere.

Poi è successo l' impensabile. La rete è stata invasa di parodie virali della clip targate con l'hashtag #satisfactionchallenge. I primi a lanciare la "sfida" per solidarietà sono stati gli studenti di un vicino Istituto tecnico agrario e quelli dell' Accademia dei vigili del fuoco degli Urali. Poi si sono aggiunti fantini, infermieri, muratori e atlete di biathlon. Un gruppo di nuotatori ha girato le scene sott' acqua, mentre una coppia di " babushke" pensionate ha danzato in vestaglia impugnando i mestoli in una kommunalka di San Pietroburgo.

cadetti satisfaction- parodie

Di colpo il vento è girato. I salotti delle tv di Stato hanno ammorbidito i toni. E il rettore ha rinunciato ai propositi d' espulsione. Il flash mob virale ha piegato i burocrati e i megafoni della propaganda. Ma soprattutto ha fatto venire allo scoperto una società meno puritana e meno aderente ai valori conservatori della Chiesa russa ortodossa di quella che il governo cerca di promuovere a colpi di leggi e di veti o chiudendo, com' è successo l' anno scorso, decine di siti porno.

C' è una fascia crescente di popolazione aperta su temi un tempo tabù dove il motto sovietico "niente sesso nell' Urss" non risuona più. E con il silenzio il Cremlino, unico a non aver commentato, sembrerebbe esserne rimasto spiazzato.

cadetti satisfaction cadetti satisfaction