SCAZZI REALI – MEGHAN E HARRY SI PREPARANO A FARE LE VALIGIE E LASCIARE KENSINGTON PALACE – IL MOTIVO? PER I TABLOID INGLESI NON CI SONO DUBBI: TRA KATE E MEGHAN NON CORRE BUON SANGUE A TAL PUNTO CHE I LORO DIVERBI STANNO MINANDO IL RAPPORTO TRA I DUE FRATELLI – SONO FINITI I TEMPI IN CUI WILLIAM, KATE E HARRY VENIVANO RITRATTI MENTRE SI SGANASCIAVANO DALLE RISATE: L’ARRIVO A CORTE DELLA MARKLE HA SCARDINATO OGNI EQUILIBRIO…

Da "www.vanityfair.it"

meghan e kate

Harry e Meghan lasciano Kensington Palace: a quanto pare si sposteranno fuori Londra, a Frogmore Cottage nella tenuta di Windsor, in modo da avere uno spazio extra per ospitare mamma Doria, che – a quanto si dice – starà probabilmente con loro per dare una mano al/la piccolo/a in arrivo. Harry ne sarebbe felice e vorrebbe organizzare per lei un’intera ala della prossima casa, in modo che la nonna si possa trasferire comodamente, lasciando Los Angels.

Frogmore hadue piani e dieci stanze, ben di più delle due che ci sono nel Nottingham Cottage, la proprietà di Kensington Palace dove attualmente la coppia reale risiede e può ospitare il posto per una nursery, una palestra e uno studio per lo yoga, tanto amato da Meghan.

william, kate, harry e meghan

Entraranno in una casa tutta nuova visto che da mesi è in ristrutturazione, con un «remake» da svariati milioni di sterline.

Windsor, poi, significa tanto per loro: è poco lontano da lì, che si sono sposati.

Ma, a parte gli aspetti più sentimentali, sembra che ci sia pure dell’altro dietro: i due principi, William ed Harry, si starebbero preparando a separarsi spazi e averi. I tabloid inglesi sostengono inoltre che Kate Middleton e Meghan «vivono vite molto diverse ed è probabile che questo diventi sempre più evidente con il passare del tempo».

kate middleton

Harry, da bravo marito innamorato, avrebbe la tendenza di accontentare la sua bella mogliettina in tutto e per tutto e sarebbe disposto ad allentare il protocollo a sua discrezione, permettendole di abbracciare i sudditi, di tenere la sua mano anche in pubblico, di indossare gli abiti che preferisce (anche se firmati da designer americani e non inglesi) e avere la sua casa dei sogni, con la mamma accanto.

