SCHIFATA E MULTATA – UNA 56ENNE DI PRATO FA OFFERTE SESSUALI AI POLIZIOTTI PER EVITARE LA MULTA – STAVA GUIDANDO A ZIG ZAG IN UN’AREA DI SERVIZIO MENTRE SORSEGGIAVA LIMONCELLO. AL RIFIUTO DEGLI AGENTI, È ANDATA FUORI DI TESTA E HA DATO UN MORSO A…

DAGONEWS

donna beve in macchina 3

Per non farsi fare la multa era disposta a tutto. Anche a fare sesso con gli agenti della polizia stradale. Una 56enne di Prato è finita a processo per guida in stato di ebbrezza alcolica, lesioni e resistenza a pubblica ufficiale. La donna, come riporta “il Tirreno”, era entrata con la sua auto in un distributore di Titignano, lungo la Firenze-Pisa-Livorno e ha iniziato ad andare zig-zag nell’area di servizio.

donna beve in macchina 2

Quando i poliziotti sono arrivati hanno capito subito perché si stava comportando in quel modo. La donna era completamente ubriaca e all’arrivo degli agenti era stesa sul sedile di guida reclinato, con in mano una bottiglia di limoncello quasi finita. Una volta capito che i poliziotti stavano per farle una multa ha provato a convincerli a rinunciare a redigere il verbale, offrendo prestazioni sessuali. Al rifiuto ricevuto ha iniziato a inveire contro gli agenti e ha dato un morso a un medico che aveva provato a intervenire per placarla.

donna implora poliziotto di non farle la multa donna ubriaca in macchina donna beve in macchina 4 donna beve in macchina donna in macchina donna beve in macchina 5 donna beve in macchina 1 DONNA UBRIACA