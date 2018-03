MY BEST, MY WORST! – "HO ODIATO MIO PADRE, UN GENIO EGOISTA" -PARLA IL FIGLIO DEL MITICO GEORGE BEST: "CONSIDERAVA UNO SPERPERO DI SOLDI AIUTARMI. UN ANNO A NATALE PRANZAI MANGIANDO SOLO NOCCIOLINE" – E POI RIVELA CHE LA CELEBRE FRASE ATTRIBUITA A BEST: 'HO SPESO LA MAGGIOR PARTE DEI MIEI SOLDI IN DONNE, ALCOL E AUTO VELOCI, TUTTO IL RESTO L' HO SPERPERATO', IN REALTA’ NON ERA SUA MA DI…- VIDEO