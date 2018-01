LA SCIENZA DIETRO LO STEREOTIPO: GLI UOMINI SI ECCITANO CON LE BIONDE E SPOSANO LE MORE - LO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI MINNEAPOLIS: LE BIONDE SEMBRANO PIÙ GIOVANI, SANE, ATTRAENTI E PROMISCUE, MENTRE LE MORE APPAIONO AFFIDABILI COME MADRI DEI PROPRI FIGLI. MA CONTA ANCHE LA LUNGHEZZA DEI CAPELLI - DECENNI DI LOTTE E ALLA FINE SI TORNA SEMPRE LÌ...

Andrea Centini per https://scienze.fanpage.it/

i bus preferiscono le bionde

Gli uomini preferiscono davvero le bionde, perché le trovano più giovani, sane, attraenti e promiscue rispetto a more e castane. Per proseguire nel solco degli stereotipi, i ricercatori dell'Università Augsburg di Minneapolis (Minnesota) e i colleghi dell'Università Statale del Nord Dakota hanno anche determinato che gli uomini trovano le brune più affidabili come madri dei propri figli. Insomma, hanno confermato in toto i luoghi comuni che vedrebbero nei capelli del gentil sesso una caratteristica fondamentale in grado di influenzare l'approccio maschile.

E non conterebbe solo il colore. Gli studiosi, coordinati dagli psicologi David C. Matz e Verlin B. Hinsz, hanno infatti scoperto che la lunghezza che fa ‘impazzire' gli uomini è quella media. I capelli troppo lunghi verrebbero invece associati a minor salute e livello di attrazione.

CHARLIZE THERON IN ATOMICA BIONDA

Ma come hanno fatto a determinare tutto ciò? Semplicemente, hanno posto 110 uomini innanzi a immagini di donne generate al computer, facendone valutare con un punteggio la percezione di età, salute, attrattiva fisica, potenziale relazionale e capacità genitoriale. Nel complesso, i risultati non hanno presentato sostanziali differenze quando si trattava solo dei corpi, ma quando è stata introdotta la variabile dei capelli le bionde hanno letteralmente conquistato i partecipanti. Fondamentalmente, dall'analisi statistica dei dati è emerso che gli uomini preferiscono le bionde per gli appuntamenti e le more per metter su famiglia, proprio perché la presunta promiscuità delle prime non le renderebbe troppo ‘adatte' come madri dei loro figli.

marco alloisio, presidente lilt e primario di oncologia toracica humanitas, canta con un gruppo di bionde

La spiegazione scientifica di una simile preferenza potrebbe essere di tipo evolutivo, legata al fatto che normalmente i capelli scuriscono con la crescita (al di là dell'incanutimento della terza età). Probabilmente i nostri lontanissimi antenati vedevano nei capelli chiari una maggiore fertilità, e questa percezione si è cementata nei nostri geni. Gli studiosi ipotizzano anche una causa ‘mediatica', dovuta alla sovraesposizione televisiva delle bionde e al semplice processo psicologico in base al quale si tende a desiderare ciò che si vede di più. La curiosa ricerca americana, i cui dettagli sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Journal of Social Psychology, ne segue un'altra secondo la quale le cameriere bionde nei ristoranti riceverebbero più aiuti e consigli dagli uomini.

silvio berlusconi cede il posto a una bella bionda 5 nina moric bionda

bionde fetish 1 bionde fetish 5 capelli bagnati belli capelli foto mezzelani gmt bionde fetish 4