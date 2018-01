CHI E' IL SERIAL KILLER CHE HA FATTO FUORI 5 ATTRICI PORNO IN 3 MESI? SI CHIAMA SOLITUDINE, DIPENDENZA DA DROGA, ALCOL E FARMACI, DISTURBO BIPOLARE, DEPRESSIONE - ROCCO SIFFREDI: ‘LA SITUAZIONE NON POTRÀ CHE PEGGIORARE. LE RAGAZZE CHE SI AVVICINANO AI CASTING NON SONO ATTREZZATE PER IL MESTIERE. SONO GIOVANISSIME. FRAGILI MENTALMENTE. A VOLTE MINORENNI. CREDONO CHE SIA UN LAVORO COME GLI ALTRI. NON È COSÌ’ - ‘IL PORNO È DIVENTATO SEMPRE PIÙ ESTREMO. ECCO CHE SUCCEDE A CHI INIZIA ORA…’