7 mar 2018 10:03

SCOPARE COSTA! - LA PORNO STAR STORMY DANIELS FA CAUSA A DONALD TRUMP: SOSTIENE CHE IL SUO ACCORDO PER TACERE SULLA LORO PRESUNTA RELAZIONE E' NULLO PERCHE' TRUMP NON LO AVREBBE MAI FIRMATO! - IL PRESIDENTE NON AVREBBE APPROVATO IL PAGAMENTO DI 130 MILA DOLLARI CHE IL SUO AVVOCATO SBORSO’ NEL 2006 PER IL SILENZIO DELLA DONNA...