DAGLI SCRANNI ALLA STRADA (SU UN TAXI) - PAOLA BRAGANTINI, EX DEPUTATA TORINESE DEL PD, DIVENTA TASSISTA: DOPO NON ESSERE STATA ELETTA ALLE SCORSE POLITICHE HA MESSO LA FRECCIA E HA CAMBIATO VITA – ‘PER ADESSO CON LA POLITICA HO DATO. IL MONDO DEI TASSISTI GUARDA STORICAMENTE A DESTRA, MA NON INTENDO FARE OPERA DI CATECHESI’

Alessandro Chetta per "www.corriere.it"

paola bragantini 9

Niente scranno in Parlamento, si cambia vita. Paola Bragantini, ex deputata torinese del Pd, diventa tassista. Alle scorse Politiche non è stata eletta (per 159 voti) ed è subito scattato il piano B. Dopo aver contattato la locale cooperativa di taxi è iniziata la trafila: esame, scritto e orale, e prova su strada. Tra poche settimane i cittadini, magari anche qualche suo ex elettore, potranno trovare Bragantini alla guida di un’auto bianca.

paola bragantini 8

Bragantini, allora scatta il piano B?

«B, perché? Potrebbe essere un piano A. L’ho sempre vista come una professione affascinante, anche se è un lavoro duro, ti confronti con le persone, ascolti le loro storie, spicchi di vita, è un aspetto che mi piace. E poi mi piace guidare».

Se le chiedessi, da cliente, di portarmi all’ingresso Drosso della Fiat ci sa arrivare?

paola bragantini 7

«Certo, ci ho anche dato i volantini agli operai...»

Addio politica?

«Ho dato, per ora. Iniziai a far politica anche perché si stabiliva un bel contatto con la gente. Mi è sempre piaciuto questo aspetto. Però dopo un po’ di anni, entrando nelle istituzioni, la relazione inevitabilmente cambia».

Inizierà a protestare contro Uber?

«Eh...guardi, ciò che fanno i colleghi farò anch’io».

Il mondo dei tassisti guarda storicamente a destra. Farà proseliti per il centrosinistra?

paola bragantini 6

«No (ride). Me l’ha chiesto più di un amico. Ma io vado a lavorare, non intendo fare opera di catechesi politica».

Lei prima del Pd era bibliotecaria.

«Sì al Castello di Rivoli, che ha una straordinaria collezione libraria sull’arte contemporanea».

paola bragantini 5

La licenza taxi costa, tanto.

«Già. È un investimento importante che si fa sulla propria vita. Spesso quando si parla di taxi la politica non ha cognizione di causa, non viene approfondita seriamente la tematica di settore. Per i costi che comporta, si decide di fare questo mestiere coinvolgendo nella scelta la propria famiglia: è un progetto di vita».

paola bragantini 4 paola bragantini 2 paola bragantini 1 paola bragantini 10 paola bragantini 3