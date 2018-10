A SCUOLA DI VIOLENZA – MEGA RISSA A COLPI DI MACHETE DAVANTI A UNA SCUOLA SUDAFRICANA. ALCUNI STUDENTI SI INSEGUONO DURANTE UN REGOLAMENTO DI CONTI SEMINANDO IL PANICO: GLI ALTRI RAGAZZI URLANO E FUGGONO PER EVITARE DI ESSERE COLPITI (VIDEO)

Una rissa violenta è esplosa davanti a una scuola secondaria di Takalane, nel nord del Sudafrica, dove un gruppo di studenti si è sfidato a colpi di machete. Si pensa che i ragazzi avessero le armi custodite negli zaini e, una volta fuori dall’istituto, la violenza sia esplosa per un regolamento di conti tra alcuni studenti che avevano avuto uno screzio.

Come si vede nelle immagini, diventate virali sui social, alcuni studenti si inseguono cercando di colpirsi con i machete, mentre altri ragazzi scappano e urlano terrorizzati. Scene di follia che sono andate avanti per alcuni minuti, fino a quando i giovani violenti non si sono dileguati.

Secondo quanto riporta la stampa sudfricana nove studenti sono stati sospesi, mentre un ragazzo è rimasto ferito. Un bilancio che avrebbe potuto essere sicuramente più tragico.

