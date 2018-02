Fausto Brizzi (1 feb 2016): 'Fuori casa mi prendo libertà col pesce'

'Iene': altre 5 accusano Fausto Brizzi

Clarissa Marchese (ex Miss Italia) si rimangia le accuse a Brizzi

Dagonews

Guai in arrivo per Faustro Brizzi. Dopo alcuni mesi dall’inizio dello scandalo molestie che lo ha coinvolto (tutto inizia con l’inchiesta de “le Iene” sul Weinstein italiano), arrivano alla procura di Roma le denunce contro il regista di alcune ragazze che sostengono di aver subito avance. I pubblici ministeri hanno aperto un fascicolo. Su “Repubblica”, unico quotidiano a dare la notizia, si legge: “Quando il caso scoppiò sui media, circa tre mesi fa, infatti, le donne che fecero il nome di Brizzi raccontarono vicende che risalivano a molti mesi (se non anni) prima: il reato non era più perseguibile. Ma ora ci sono nuovi casi, evidentemente avvenuti negli ultimi sei mesi ( data oltre la quale non si può più presentare querela per mo-lestie), le cui vittime hanno deciso di non tacere”.

Link all'articolo di "Repubblica"

http://www.repubblica.it/cronaca/2018/02/14/news/nuove_accuse_di_molestie_per_fausto_brizzi_indaga_la_procura-188810827/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P1-S1.6-T1