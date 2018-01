SE MI TOCCHI, TI ACCOLTELLO – UN GRUPPO DI RAGAZZINI LO PRENDE A PAROLACCE SUL BUS E POI, UNA VOLTA SCESI, A SPINTE E A PUGNI: 56ENNE REAGISCE E NE ACCOLTELLA UNO - IL MINORENNE FERITO NON È IN PERICOLO DI VITA

Marianna Di Piazza per il Giornale

Un uomo di 56 anni ha accoltellato al fianco un 17enne dopo essere stato aggredito da un gruppo di adolescenti a bordo dell'autobus della linea 80, a Milano.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 22 di venerdì sera. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppetto di giovani, quattro 17enne e un 18enne, ha ritardato la partenza del mezzo per far salire altri ragazzi. Questo ha scatenato la violenta discussione e lo scambio di insulti con il 56enne.

In Piazza De Angelis sia i ragazzi che l'uomo sono scesi dall'autobus e a quel punto il 56enne è stato spintonato e aggredito. L'uomo ha quindi estratto dalla tasca un coltellino con una lama di circa 7 centimetri e ha sferrato un fendente al fianco del minorenne.

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, ma non si trova in pericolo di vita. Il 56enne invece è stato accompagnato in ospedale per alcune contusioni al volto ed è stato denunciato per lesioni. A chiamare i soccorsi è stata una 29enne che ha segnalato la lite sul bus.