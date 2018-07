SE QUESTO E’ UN PRETE, SE QUESTA E' LA GIUSTIZIA… - IL SACERDOTE ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE SU UNA BAMBINA DI 10 ANNI RESTA AI DOMICILIARI: RESPINTA LA RICHIESTA DELLA PROCURA PER LA CUSTODIA IN CARCERE

Da www.lanazione.it

Confermati gli arresti domiciliari per don Paolo Glaentzer, 70 anni, parroco dell'hinterland fiorentino, accusato di violenza sessuale aggravata su minore. Il gip Francesco Pallini ha respinto la richiesta della Procura per la custodia in carcere.

Don Glaentzer, difeso dall'avvocato Valeria Fontana, quindi resterà ai domiciliari in una residenza diversa e non in parrocchia com'era stato disposto lunedì sera dopo che fu trovato in auto in atteggiamenti intimi con una bambina di dieci anni.

A notare cosa stava accadendo è stato un vicino, che ha quindi avvertito i carabinieri. Una vicenda che ha lasciato sotto choc la provincia di Firenze.

