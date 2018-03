BARBARESCHI IN GINOCCHIO DA SALVO NASTASI: ‘MI SCUSO PER AVER DETTO CHE LUI, COME CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO FRANCESCHINI, DAVA ‘SOLDI SOTTOBANCO’ AI VECCHI GESTORI DEL TEATRO ELISEO. LE MIE PAROLE ERANO SBAGLIATE E NON VERITIERE'' - MA POI NON RESISTE E SCRIVE A DAGOSPIA: ''IN GINOCCHIO NON SONO MAI ANDATO. LA MIA EMAIL ERA UNA SOLUZIONE PACIFICA PERALTRO RICHIESTA DAI SUOI AVVOCATI''