SE TRENINO FA RIMA CON POMPINO - CONDANNATO UN AUSTRALIANO REO DI AVER CEDUTO ALLE AVANCES DI UNA RAGAZZA "CON UN CORPO DA URLO", CHE IN TRENO GLI AVEVA SUSSURRATO: ''HO VOGLIA DI...'' - PECCATO CHE NONOSTANTE IL VAGONE FOSSE VUOTO LE TELECAMERE DI SICUREZZA FOSSERO OVUNQUE...

DAGONEWS

shane brennan

Shame Brennan, di Sydeny, stava prendendo il treno delle dieci la mattina del 14 dicembre, quando una ragazza giovane è salita in carrozza e gli ha chiesto: “Mi vuoi scopare?” come riportato dal quotidiano australiano Illawarra Mercury.

Lui rifiuta la proposta ma quando vede che la donna inizia a masturbarsi davant a lui, decide che un pompino in fondo se lo poteva pure lasciar fare dal momento che non c’erano altri passeggeri nel vagone.

Sfrotunatamente per lui però, il suo breve momento d’estasi è stato registrato dalle telecamere di sicurezza del treno, e lo staff di sicurezza si è messo subito in allerta.

Shane, che si è dichiarato colpevole di atti osceni davanti al tribunale martedì scorso, ha ricevuto una condanna penale e una multa salata di 700$.

la carrozza del treno

Rivolgendosi alla corte, ha riferito che “non sapeva ci fossero delle telecamere di sicurezza in tutto il treno,” aggiungendo: “Appena la cosa si è conclusa sono sceso immediatamente.”

Shane ha detto che la donna era un po’ più giovane di lui e aveva "un corpo da urlo" sebbene non gli fosse sembrata “una tipa molto apposto,” aggiungendo che gli sembrava incredibile che lei non abbia dovuto pagare per il suo comportamento osceno: “Era lei quella che si stava masturbando e se non me l’avesse chiesto non avrei fatto nulla".

treno treno 2 shane brennan 2