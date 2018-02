DI-SEGNO CONTRARIO! DESIGNER E STILISTI CHE SI SONO SPINTI UN PO' TROPPO IN LÀ. IDEE FOLLI, CREATIVE E STRAVAGANTI DI CUI VORRETE SUBITO UN ESEMPLARE (O FORSE NO...)

DA 'www.brightside.me'

I designer generano ogni giorno nuove idee. ecco alcune tra le piu creative e se mai vi sentite soli o vi vergognate delle vostre folli creazioni, adesso saprete di essere in buona compagnia

4 flanelle in uno il portacellulare a forma di pistola borsa da mungere carta igienica di lusso cesso coi denti chi ha inventato questo porta spazzolini e perche ci chiediamo perche esista questo dentifricio collare all ultimo grido il maglione porta bebe il vestito con shia laboeuf la tenda della doccia per spaventare gli ospiti per gli amanti del prosciutto leggings steve buscemi orecchini chicchissimi qui finisce la ragione e scompare la logica usate il rotolo che preferite quando non avete pantaloncini ma fa troppo caldo questo posacenere confonde le idee questo vestito non andrebbe indossato in tv scarpe ispirate dalla ghiaia telefono manuale