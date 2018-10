Felice Galluccio per www.tecnoandroid.it

STRESS DA WHATSAPP

Tanti utenti che usano WhatsApp conoscono sicuramente anche le funzioni che l’applicazione include ormai da molto tempo. Ce ne sono infatti molte, le quali permettono agli utenti di utilizzare la piattaforma al meglio e con tutti gli strumenti possibili ogni giorno.

In molti sono ovviamente soddisfatti, dato che questa applicazione è diventata il pane quotidiano di oltre un miliardo di persone negli ultimi anni. In tanti invece vorrebbero alcune funzioni che invece WhatsApp stenta a concedere, o che concede in maniera mutilata. Parliamo ad esempio di quella che permette di non mostrare il proprio stato agli altri utenti, solo che neanche coloro che prendono questa scelta potranno poi vedere lo stato degli altri.

doppia spunta whatsapp

WhatsApp detiene davvero moltissime funzioni come abbiamo detto, anche se gli utenti qualche volta vorrebbero qualcosa in più per la loro privacy. Proprio per entrare in chat e sembrare invisibili esisterebbe un metodo davvero molto semplice utilizzabile mediante un’app del Play Store.

Il metodo corrisponde infatti all’applicazione nota come Unseen, la quale è scaricabile gratuitamente e permette appunto di intercettare ogni messaggio. Grazie a questa applicazione entrerete dunque in WhatsApp senza mai entrarci effettivamente, e potrete quindi leggere tutti i messaggi senza essere online.

WHATSAPP PUBBLICITA'

Ovviamente così facendo tutti gli utenti che usano questo metodo non aggiorneranno neanche l’ultimo orario di accesso. Non esiste quindi metodo migliore per avere più privacy di così.

ansia da sms ansia da whatsapp 2 ansia da messaggi ansia da whatsapp ansia da messaggi 4 fuga da whatsapp 4 fuga da whatsapp 5 fuga da whatsapp 2 fuga da whatsapp 6 fuga da whatsapp 7